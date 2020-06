A Call to all Pro-Justice Eritreans in the Diaspora

From: Eritrean Research Institute for Policy and Strategy

It is time to bring together our professionals, build hope, and shape the future of Eritrea with compassion for our people, professional ethos and effective solutions. The repression of Eritreans under the brutal PFDJ dictatorship and the scale of the current political crisis in Eritrea are unprecedented. Apparently, we share grave concerns about the fate of our people and the future of our nation, and we express a profound sense of solidarity with those who continue to take a firm stand against injustice. We also recognize that the situation requires a significant number of well-meaning Eritreans with knowledge, drive and persistence, effectively carrying out their duties to bring change and recover our great country from one of its gloomiest periods.

As you may be aware, we have recently released a letter to the public titled “The 2020 Manifesto of Eritrean Scholars and Professionals in the Diaspora” and in it we have highlighted our shared concerns over the regime’s continued and horrific human rights abuses, reckless political games and a need for building cohesive strategies. The Manifesto was signed by 114 Eritrean scholars and professionals with doctorate degrees, and it was heartwarming to many Eritreans to see so many intellectuals firmly standing with their people and exposing the abuses and oppression committed by the Isaias regime. Some also urged that Eritrean scholars and professionals assume the responsibility of providing direction and guidance in the fight for justice and beyond.

Acting in response to calls from several signatories of the Manifesto and other Eritreans, the organizing team invited all signatories for a follow up meeting, which was held on May 30, 2020. The meeting was by all means a great success with over 70 signatories attending and discussing about how they can further assist Pro-Justice Eritreans in the fight against dictatorship. As a result of the meeting and discussions that followed, decisions have been made (a) to form and name the organization “Eritrean Research Institute for Policy and Strategy (The Institute)”, (b) to expand the scope and membership of the Institute to include Eritrean professionals, academics and experienced activists with and without doctorate degrees, (c) to collaborate with political and civic organizations that share similar values and goals. The meeting also underscored the importance of collaborating with all well-meaning Eritreans to speed up the process of bringing about a positive change, completely transforming the political system of the country and ending the suffering of the Eritrean people. The Institute is committed to engage in all that is necessary and research-based activities and ensure that there will be a smooth transition to a democratic rule in the aftermath of regime change. Moreover, the Institute is now in the process of forming discipline-based Think Tank groups that will help to prepare the necessary blueprints and policy documents that may be launched during the transition period.

These blueprints will serve as the basis for the country’s economic development, the reformation of public institutions and the overall improvement of the welfare of the Eritrean people.

To this end, we are posting this public announcement to invite all Eritreans who are willing and have the ability, the knowledge, experiences and the commitment to contribute to the success of The Institute. Our aim is to position our discipline-based Think Tank Groups for effectively responding to and solving the toughest challenges of our people. We are therefore appealing to all who have the requisite expertise and the willingness to join and serve as members of the Think Tank Groups. Please join ERIPS and one of the Think Tank groups by providing your background and area(s) of interest in the following questionnaire: https://forms.gle/fBtDrdFJQc35PVJh6

If you belong to an organization and want to submit an official request for collaboration or want to discuss with members of ERIPS team please send email to: esp.manifesto2020@gmail.com If you have any question, please feel free to contact the ERIPS organizing team at esp.manifesto2020@gmail.com.

Regards, The ERIPS Organizing Team 6/28/2020

ጻውዒት ንኹሉኹም ኣብ ስደት እትነብሩ ኤርትራውያን ንፍትሒ ካብ፡ ትካል ምርምር ኤርትራውያን ንፖሊሲን ስትራተጅን ኤርትራውያን ሞያውያን ተኣኪቦም፡ ንናይ ህዝቦም ሓልዮትን ሞያዊ ግዴታቶምን ብቑዕ ፍታሕ ንምርካብ ዘለዎም ዓቕምን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ተስፋ ዝሃንጽሉን ንኩነታት መጻኢት ኤርትራ ኣቐዲሞም ዝቕይስሉን ግዜ ሎሚ ኢዩ። ብሰንኪ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ቁሉውላው ሃገርናን ካብ ዓቐኑ ዝሓለፈ ኢዩ ዘሎ። እቲ ርኡይ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ፡ ብኩነታት ህዝብናን መጻኢ ዕድል ሃገርናን ኣዚና ከም እንሻቐል ክበርህ አለዎ ጥራይ ዘይኮነ ምስ’ቶም ፍትሒ ንምንዳይ ጸኒዖም ዝቃለሱ ዘለዊ ደቂ ሃገር ዘለና ምሕዝነት ክንገልጽ ንፈቱ። ኣብ ርእሲኡ፡ ኩነታት ክብርቲ ሃገርና ተቐይሩ ካብ’ዚ ጸላም ዘመን ክትገላገል እንድሕሪ ደኣ ኮይና፡ ብዙሓት ኤርትራውያን ብቕንዕናን ንጥፈትን ተስፋ ብዘይ ምቕራጽን በብዓቕሞም ምስ ዘበርክቱ ኢዩ። ከም ዝዝከር፡ ኣቐድም አቢልና “ማኒፈስቶ 2020 ብኤርትራውያን ምሁራትን ሞያውያንን ኣብ ስደት” ዘርእስቱ ጹሑፍ ዘርጊሕና ነይርና:። ኣብ’ቲ ናይ ሓባር መረዳእታናን ስክፍታታትናን ዘንጸባርቕ ጽሑፍ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህዝብና ብቐጻሊ ዘውርዶ ዘሎ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ቁማርን ነዞም ተርእዮታት ንምግታእ ዘድልየና ዘሎ ምህናጽ ዝተወሃሃደ ስትራተጅን ብሕጽር ዝበለ መንገዲ ገሊጽና ነይርና። እዚ ናይ 114 ኤርትራውያን ምሁራት ክታም ዝሓዘለ መንቀሊ ሰነድ፡ ንብጣዕሚ ብዙሓት ኤርትራውያን ፍናን ክህቦም ዝኸኣለ፡ ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት ምሁራትን ሞያውያንን ኤርትራውያን ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ተሰሊፎም ነቲ ብምልካዊ ስርዓት ኢሰያስ ዝወርድ ዘሎ መሪር ግፍዕን ጭቆናን ብትብዓት ከቃልዑ ምኽኣሎም ኢዩ። ነዚ ቅዱስ ተበግሶ እዚ ምርኩስ ብምግባር ድማ ገለ ግዱሳት ኤርትራውያን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምትእኽኻብ ክቕጽል፡ ከምኡ ድማ ምሁራትን ሞያውያንን ኤርትራውያን ኣብ ምምእዛንን ምምሕዳርን ቃልሲ ግቡእ ሓላፍነቶም ክጻወቱ ጸዊዖም። ነዚ ናይ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ጻውዒት ምላሽ ምእንቲ ክረክብ፡ አወሃሃድቲ ሽማግለ ማኒፈስቶ 2020 ንኹሎም እቶም ኣብ’ቲ ጽሑፍ ክታሞም ዘስፈሩ ምሁራትን ሞያውያንን ብምዕዳም ኣብ ጉምበት 30, 2020 ቀዳማይ ኣኼባ ኣካይዳ። እቲ ልዕሊ 70 ምሁራትን ሞያውያንን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ዕዉት ዝገበሮ ምኽንያት ድማ ንፍትሒ ምስ ዝቃለሱ ደቂ ሃገር ሓቢርካ ብምስራሕ ዕምሪ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝሓጽረሉ መንገድታት ዝድህስሱ ምዙሓት ሓሳባት ስለ ዝመንጨዉ ኢዩ። ከም ውጽኢት ናይ’ቲ ኣኼባን ብድሕሪኡ ዝቐጸሉ ዝርርባትን፡ እዞም ዝስዕቡ ውሳነታት ጸዲቖም፣ ሀ) ሓንቲ ማሕበር ክትፍጠርን ስማ ድማ “ትካል ምርምር ኤርትራውያን ንፖሊሲን ስትራተጂን (The Institute)” ክኸውን፡ ለ) ኣባልነት ማሕበር ሰፊሑ ንዶክተረይት መዓርግ ዘለዎምን ዘይብሎምን ሰባት ዘጠቓልል ኮይኑ ኩሎም ኣብ ፍትሒ ዝኣምኑ ምሁራትን ሞያውያንን ምኩራት ተቓለስትን ክጽምበሩዎ ክተባብዑ፡ ሐ) ምስ ኩሎም እቶም ተመሳሳሊ ዕላማን ባህርን ዘለዎም ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ማሕበራት ተመሓዚኻ ምስራሕ። ከም ተወሳኺ፡ እቲ ኣኼባ ንኣድላይነት ናይ ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሰሪሕካ ኣዎንታዊ ለውጢ ምቅልጣፍ፡ ፖለቲካዊ መርሓ ሃገርና ኣመዓራሪኻ ምምዕባል፡ ከምኡ ድማ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ከብቅዕ ኣጸቢቕካ ምጽዓር ብምባል ኣድሚቑ ኣስሚሩሉ። እዚ ትካል፡ ኣብ ኩሎም ኣድለይትን ምርምር ምርኩስ ዝገበሩን ዕማማት ኣትዂ ብምስራሕ፡ ድሕሪ ምውዳቕ ህግደፍ ስልጣን ብዘይ ሓርጎጽጐጽ ናብ ህዝቢ ክመሓላለፍን ደሞክራሲያዊ ምሕደራ ክጸንዕን ክሰርሕ ኢዩ። ክንዮ እዚ ዕላማ ዝኸይድ፡ ትካልና ብሞያ ዝተኸፋፈሉ ጉጅለታት መጽናዕቲ መስሪቱ ኣድለይቲ ምርምራት ብምክያድ ኣብ መሰጋገሪ ግዜ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ጽሑፋት ክቕርብ ተበጊሱ ኣሎ። እዞም ጽሑፋት ነቲ ድሕሪ ለውጢ ዝበጋገስ ቁጠባዊ ተሃድሶን ምምዕርራይ መንግስታውያን ትካላትን ኩሉ መዳያዊ ምምሕያሽ ሂወት ኤርትራውያንን ከገልግሉ ኢዮም። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ዕላማታት ኩዉናት ንምግባር፡ ኩሉኹም ዓቕምን ፍልጠትን ተመክሮን ድሉውነትን ዘለኩም ደለይቲ ፍትሒ ክትጽምበሩና ብትሕትና ንዕድም። ተበግሶና እተን ብሞያ ዝተኸፋፈላ ጉጅለታት መጽናዕቲ ትካልና ብግቡእ ተወሃሂደን ነቶም ሰፍ ዘይብሉ ብድሆታት ህዝብና ክፈትሓ ኢዩ። ስለ’ዚ ኩሉኹም እቶም ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ቅጥዕታት እተማልኡ ወለንተኛታት ደለይቲ ፍትሒ፡ ክትጽምበሩናን ኣብ’ተን ናይ መጽናዕቲ ጉጅለታት ተዋፊርኩም ዓቕምኹም ዝፈቕዶ ኣበርክቶ ንህዝብኹም ክትልግስሉን ንላቦ። ኣባላት እዚ ትካል ክትኮኑን ኣብ’ተን ናይ መጽናዕቲ ጉጅለታት ክትዋፈሩን ምእንቲ ንድሕረ ባይታኹምን ምርጫታትኩምን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕን https://forms.gle/fBtDrdFJQc35PVJh6 ውሑዳት ሕቶታት ብምምላስን ክትሰዱልና ንምሕጸን። ምስ ትካልና ተሓባቢርኩም ክትሰርሑ ትደልዩ ማሕበራት ወይ ድማ ምስ ኣባላት ትካል ምርምር ኤርትራውያን ክትዛተዩ እትደልዩ ወከልቲ ማሕበራት፡ ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትረኽቡና ትኽእሉ፡ esp.manifesto2020@gmail.com ካብ ትካል ምርምር ኤርትራውያን ተወሳኺ ሓበሬታ እትደልዩ ሰባት እውን በዚ ኢመይል ርኸቡና፡ esp.manifesto2020@gmail.com ሰሰናዩ፡ ኣወሃሃዲት ሽማግለ ትካል ምርምር ኤርትራውያን ንፖሊሲን ስትራተጅን 6/28/2020 المعهد االرتري للسياسات واالبحاث االستراتيجية نداء لكل االرتريين طالبي العدالة في المهجر شعبنا، متحل ين لقد آن األوان لتجميع أصحاب االختصاص، وبناء األمل، وصياغة مستقبل إرتريا باالستجابة لرغبات بالروح المهنية ومعتمدين عىل الحلول الناجعة إن مستويات القمع والوحشية التي يتعرض لها شعبنا تحت ظل دكتاتورية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وصلت مراحل غير مسبوقة، هذ ا في ظل مخاوف جدية متنامية حول مصير شعبنا وأمتنا، وهو ما يجعلنا نعبر عن عميق تضامننا مع الذين يقفون بحزم ضد هذا النظام الظالم، ويزيد أدراكنا بأن الوضع يتطلب من االرتريين ذو الفطرة السليمة الرافضة للظلم ويمتلكون المعرفة والدافع والمثابرة للقيام بواجباتهم بفعالية إلحداث التغيير وتمكين بالدنا من تجاوز واحدة من أكثر مراحل تاريخها قتامة. باسم )مانفيستو كما تعلمون فقد أصدرنا مؤخرا بيانا 2020م لألكاديميين والمهنيين بالمهجر(، عبرنا فيه مخاوفنا المشتركة بشأن انتهاكات النظام ً عاماً المستمرة والمروعة لحقوق اإلنسان، وسياساته المتهورة، وأوضحنا فيه الحاجة إلى بناء استراتيجيات متماسكة بديلة. لقد جاء المانفيستو بتوقيع مائة وأربعة عشرا من العلماء والمهنيين اإلرتريين الحاصلين على درجات الدكتوراه. وأوجد صدروه حالة من االرتياح لدى بعض قطاعات شعبنا وهم ً يرون العديد من اإلرتريين المثقفين يقفون بقوة مع شعبهم ويفضحون االنتهاكات والقمع الذي يرتكبه نظام أسياس. كما حث البعض على أن يتحمل األكاديميون والمهنيون اإلرتريون على عاتقهم مسؤولية التوجيه واإلرشاد لمسيرة النضال من أجل العدالة وما يلي ذلك. استجابة للنداءات الواردة من العديد من الموقعين على المانفيستو وغيرهم من اإلرتريين، دعا الفريق المنظم جميع الموقعين الى اجتماع لمواصلة الجهود، وتم عقد االجتماع في 30 مايو 2020 .كان االجتماع ناجحا نجاحا باهرا بكل المقاييس حيث حضره أكثر من 70 موقعًا. وقد ناقش المجتمعون وسائل المساعدة الممكنة التي يمكن أن يقدمها هذا التجمع لطالبي العدالة من االرتريين في مكافحة الدكتاتورية. وبناء على المناقشات التي دارت في االجتماع والنقاشات التي تلته، تم اتخاذ القرارات التالية )أ( تأسيس و تسمية مؤسسة باسم -المعهد االرتري ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية- ) يشار اليه الحقا بالمعهد ( )ب( توسيع نطاق وعضوية المعهد لتشمل اإلرتريين من المهنيين واألكاديميين والناشطين ذوي الخبرة بدرجة الدكتوراه أو بدونها )ج( التعاون مع كافة المنظمات السياسية والمدنية التي تشترك مع المعهد في القيم واألهداف المماثلة. أكد االجتماع على أهمية التعاون مع جميع اإلرتريين ذوي المواقف الواضحة من النظام لتسريع عملية إحداث التغيير السياسي الكامل وإنهاء معاناة الشعب اإلرتري. المعهد من جانبه ملتزم بالمشاركة في كل األنشطة الضرورية التي تقوم على إجراء البحوث والدراسات لضمان انتقال سلس إلى حكم ديمقراطي في أعقاب تغيير النظام. عالوة على ذلك، يقوم المعهد في الوقت الحالي بتشكيل مجموعات من مراكز البحث او الخبراء المتخصصين )Tanks Think )والتي سوف تساعد في إعداد الدراسات المطلوبة والتي يمكن االستفادة منها خالل الفترة االنتقالية، ويمكن أن تكون هذه الدراسات أساس للتنمية االقتصادية، وإصالح المؤسسات العامة واالصالح الشامل من أجل رفاهية الشعب اإلرتري. تحقيا لهذه الغاية، ننشر هذا اإلعالن العام لدعوة جميع اإلرتريين الراغبين ولديهم القدرة والمعرفة والتجارب وااللتزام بالمساهمة في نجاح المعهد . ً هدفنا في ذلك هو تمكين هذه المجموعات من مراكز البحث )الخبراء المتخصصين( بغرض االستجابة الفعالة لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها شعبنا. وعليه نناشد جميع من لديهم الخبرة المطلوبة واالستعداد لالنضمام والعمل كأعضاء في مجموعات المراكز البحثية المتخصصة، ويمكن افادتنا عن كيفية وطبيعة مساهماتكم من خالل توفير معلومات عن خلفياتكم العلمية ومجاالت اهتمامكم من خالل تعبئة هذا االستبيان الموجود في هذا الرابط: https://forms.gle/fBtDrdFJQc35PVJh6 ولطلب التعاون بشكل رسمي مع المعهد، أو أي استفسار يتعلق بالمعهد نأمل ارسال كافة المراسالت الى االيميل التالي: esp.manifesto2020@gmail.com فريق العمل بالمعهد م2020/06/28