Steven C. Walker, the US chief of mission’s farewell message to Eritreans

I will complete my assignment and return to the United States tomorrow. It has been an honor and the highlight of my career to serve as Chief of Mission at U.S. Embassy Asmara. I so enjoyed my two-and-a-half years here. The best part was meeting and getting to know you, the Eritrean people. Thank you for welcoming me so warmly to this wonderful country and sharing with me your rich culture and history, especially your justifiable pride in achieving independence in 1993. I have learned so much from you, and have been inspired by how you persevere in the current difficult conditions – which have left many of you feeling you had no other choice but to flee your country – and maintain hope for a better future. I share your hope, and urge the government to implement the political and economic reforms that would unlock the magnificent potential that exists here.

I want to tell each of you, whether you live here in Eritrea or abroad, that despite the false narratives constructed and disseminated to deny your lived reality, I and many, many others around the world know the truth of your suffering, your courage, and your quiet dignity. We acknowledge your sacrifice and struggle. As I prepare to depart Asmara, I feel deeply humbled and grateful. You, the Eritrean people, will always be in my thoughts and prayers. May God bless you, your families, and the beautiful, proud country of Eritrea!

መልእኽቲ ስንብታ ካብ ፈጻሚ ጉዳይ ዎከር:

መደብ ስርሐይ ወዲአ ጽባሕ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ እየ። ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ከም ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይነ ምግልጋለይ ንሞያይ ክብርን ድምቀትን ኮይኑኒ ኣሎ። ኣብዘን ክልተ ዓመትን ፈረቓን ዘሕለፍክወን ዝበለጸ ወገኑ፡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምርኻብን ምልላይን ኢዩ ነይሩ። ናብ’ዛ እትድነቕ ሃገር ኣዝዩ ምዉቕ ኣቀባብላ ዝገበርኩምለይን: ሃብታም ባህልኹምን ታሪኽኩምን ስለዘካፈልኩምንን፡ ብፍላይ ኣብ 1993 ብዝረኸብክሞ ናጽነት ብቑዕ ዝኾነ ሓበንኩምን አመስግነኩም፡ ። ካባኻትኩም ብዙሕ ተማሂረ፡ ብኸመይ ነቲ ዘሎ ህሉው ኣጸጋሚ ኩነታት ትሓልፍዎ ተመሲጠ ፡ እቲ’ኳ ንብዙሓት ካባኻትኩም ንብሩህ መጻኢ ንምንዳይ እንትርፎ ካብ ሃገኩም ምውጻእ ካልእ ምርጫ ዘይገደፈልኩም ኩነታት። ተስፋኹም እካፈልን፡ መንግስቲ ድማ ነቲ ኣብ’ዚ ዘሎ መስተንክር ዓቕሚ ዝኸፍት ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ከተግብር እምሕጸን።

ንነፍሲ ወከፍኩም ክነግረኩም ዝደሊ፡ ኣብ ኤርትራ እትነብሩ ኹኑ ኣብ ወጻኢ፡ ዋላ’ኳ እቲ እትነብርዎ ክውንነት ንምኽሓድ ዝተሃንጸን ዝቕጽልን ሓቅነት ዘይብሉ ትረኻታት እንተሃለወ፡ ኣነን ብዙሓት ብዙሓት ካልኦትን ኣብ መላእ ዓለም፡ ሓቅነት መከራኹም፡ ትብዓትኩም፡ ከምኡ’ውን ህዱእ ክብርኽምን ንፈልጥ ኢና። መስዋእትኹምን ቃልስኹምን ንፈልጦ ኢና። ካብ ኣስመራ ክነቅል ኣብ ዝዳለወሉ ዘለኹ እዋን፡ ዓሙቝ ትሕትናን ምስጋናን እስምዓኒ። ንስኻትኩም፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ወትሩ ኣብ ሓሳበይን ጸሎተይን ክትህልዉ ኢኹም። እግዚኣብሄር ንዓኻትኩምን፡ ንስድራኹምን፡ ነታ ምጭውቲን ኩርዕትን ሃገር ኤርትራ ይባርኽኩም!

رسالة وداع القائم بالأعمال ووكر

سأكمل مهمتي وأعود إلى الولايات المتحدة غدًا. لقد كان شرفًا وأهم ما يميز مسيرتي المهنية أن أعمل كرئيسة للبعثة في سفارة الولايات المتحدة في أسمرة. لقد استمتعت للغاية بعامين ونصف هنا. أفضل جزء كان الالتقاء والتعرف عليك، أيها الشعب الإريتري. أشكرك على الترحيب بي بحرارة في هذا البلد الرائع ومشاركتي ثقافتك وتاريخك الثريين، ولا سيما اعتزازك المبرر بتحقيق الاستقلال في عام ١٩٩٣. لقد تعلمت الكثير منك ، واستلهمت من الطريقة المثابرة في الحاضر الظروف الصعبة – التي جعلت الكثير منكم يشعر بأنه ليس أمامك خيار آخر سوى الفرار من بلدك – والحفاظ على الأمل في مستقبل أفضل. أشارككم الأمل، وأحث الحكومة على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي من شأنها إطلاق الإمكانات الرائعة الموجودة هنا

أريد أن أقول لكل واحد منكم، سواء كنت تعيش هنا في إريتريا أو في الخارج، أنه على الرغم من الروايات الكاذبة التي تم إنشاؤها ونشرها لإنكار واقعك الذي تعيشه، فأنا وكثيرون آخرون حول العالم يعرفون حقيقة معاناتكم وشجاعتكم، وهدوء كرامتك. نعترف بتضحيتك ونضالك. بينما أستعد لمغادرة أسمرة، أشعر بالتواضع العميق والامتنان أنتم، أيها الشعب الإريتري، ستكونون دائمًا في أفكاري وصلواتي. بارك الله فيكم وعائلاتكم وبلد إريتريا الجميل الفخور